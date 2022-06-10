Акции ритейлеров товаров первой необходимости выглядят лучше других в текущей ситуации - "Открытие Инвестиции"

Акции ритейлеров, продающих товары первой необходимости, выглядят лучше других в текущей макроэкономической ситуации, говорится в комментарии аналитика отдела анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Свежее обновление прогноза от ритейлера Target Corp. по товарным запасам и марже в начале этой недели, то есть всего через несколько недель после квартального отчета, оказало давление на акции компаний из сектора розничной торговли США. В текущей макроэкономической ситуации акции ритейлеров, где категории товаров вторичной необходимости имеют высокую долю в структуре выручки, не выглядят фаворитами, так как компаниям необходимо компенсировать более высокие уровни фрахтовых расходов, широкую инфляцию на продукты питания и топливо, а также возможную потребительскую рецессию в 2023 году, что в условиях вынужденных скидок оказывает серьезное давление на традиционно низкий уровень маржи в секторе", - указывает Авсейко.

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