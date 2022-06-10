Пара доллар/рубль сохраняет потенциал возврата на уровни выше 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшая динамика рубля продолжит определяться прежде всего балансом экспортных и импортных поступлений, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Эксперты также отмечают, что в целом у курса пары USD/RUB остается потенциал возврата на уровни выше 60 руб./$1, чему отчасти будет способствовать и вероятное снижение ключевой ставки как минимум на 100 б.п. в пятницу, 10 июня.

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