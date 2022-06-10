"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций Газпрома до 400 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" до 400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Котировки акций "Газпрома" пробили уровень сопротивления на дневном графике около 300 рублей, который удерживался на протяжении восьми торговых сессий после роста на новостях о дивидендах. Технический сигнал подтверждается фундаментальным фактором. Дивидендная доходность акций эмитента одна из самых высоких на российском фондовом рынке. Мы ожидаем роста котировок бумаги по мере снижения процентных ставок и приближения к дате закрытия реестра", - пишут эксперты.

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