Подъему рынка акций США мешают рост ставок и цены на нефть - BCS Express

Повышению американского рынка акций мешают рост ставок, а также высокие цены на энергоносители и топливо, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"После отскока и непродолжительной консолидации американский рынок вновь уверенно пошел вниз. Индекс S&P 500 без каких-либо существенных изменений внешнего фона вдруг рухнул на 2,4% в четверг. Рынку акций мешает рост ставок, а также высокие цены на энергоносители и топливо. Если бы рост сырья был оправдан устойчивым ускорением внутреннего спроса, то S&P 500 не должен был бы быть под давлением. Но сейчас ценовое ралли в нефти и нефтепродуктах - это проблема со стороны предложения, так что их проинфляционный подъем крайне негативно сказывается на настроениях инвесторов. Опасения по поводу высокой инфляции транслируются в риски более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и продолжение роста долларовых процентных ставок", - пишет аналитик инвесткомпании.

Чтобы картина по S&P 500 улучшилась, крайне важно в ближайшее время вернуться обратно в диапазон 4080-4180 пунктов, уверен Карпунин. Например, отмечает он, в случае выхода позитивной статистики по инфляции (пятница, 15:30 МСК). Если же вернуться к обозначенным рубежам не получится, то резко вырастут шансы на постепенное продолжение среднесрочного нисходящего тренда с высокими рисками ретеста майских минимумов 3810-3860 пунктов, предупреждает аналитик.

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