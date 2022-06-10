Индекс Мосбиржи может протестировать вниз уровень 2280п на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать нижнюю границу диапазона 2280-2300 пунктов на торгах в пятницу на фоне сохранения давления на российский рынок акций (из-за предстоящих длинных выходных инвесторы могут предпочесть сокращение позиций в ликвидных бумагах), считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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