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10 июня 2022 года 10:31
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ и макростатистика в США: - Решение ЦБ РФ по ключевой ставке; - Индекс потребительских цен в США за май; - Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета на июнь; - Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 июня 2022 года 18:13
"Финам" рекомендует покупать FedEx Corp. с целью $295 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36% от текущего ценового уровня, говорится в материале инвесткомпании. "FedEx является одним из бенефициаров роста объемов электронной коммерции в мире. Инвестиции во внутреннюю... читать дальше
.10 июня 2022 года 17:42
Российские акции в данное время являются одним из самых интересных активов в мире, считает директор по инвестициям управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Виталий Исаков. "Чрезмерно крепкий рубль, новый пакет санкций с намерением ЕС отказаться от морских поставок нефти из РФ,... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: $95, говорится в комментарии инвестиционной компании. Цены на нефть остаются высокими, в то же... читать дальше
.10 июня 2022 года 16:11
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4100 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, растеряв весь накопленный за две последние недели рост. Дальнейшую динамику широкого рынка... читать дальше
.10 июня 2022 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,27%, стоп-приказ: 765 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что после... читать дальше
.10 июня 2022 года 15:11
"Финам" рекомендует покупать акции PayPal Holdings с целевой ценой $102,90 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании. "PayPal с начала 2022г захлестнула череда негативных событий: расторжение 15-летнего... читать дальше
.10 июня 2022 года 14:48
Снижение ключевой ставки ЦБ поддержит потребительский и инвестиционный спрос, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. Главная ставка в экономике вернулась на февральский уровень до начала конфликта на Украине.... читать дальше
.10 июня 2022 года 14:21
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Банк "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в четверг на 0,41%, до $123,07/барр. Давление на котировки оказывало укрепление доллара. В четверг вечером глава... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:48
Аналитики "Открытие Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций китайской компании NIO как одного из лидеров бурно растущей глобальной индустрии электрокаров, сообщается в обзоре. "Эмитент 9 июня отчитался за первый квартал 2022 года лучше ожиданий (поставки электромобилей... читать дальше
.10 июня 2022 года 13:22
Котировки золота, вероятно, смогут остаться в диапазоне $1830-1850 за тройскую унцию на торгах в пятницу, полагают в Sber CIB. "Золото котируется около $1845 за тройскую унцию на торгах в Азии в пятницу. Рынки ожидают майского индекса потребительской инфляции в США и предварительного июньского... читать дальше
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