Цена нефти, возможно, удержится в диапазоне $122-127/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти, возможно, удержатся в диапазоне $122-127 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, несмотря на сдержанное давление, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Технически картина по нефти марки Brent по-прежнему остается "бычьей": котировки удерживаются выше $120 за баррель с потенциалом развития роста в направлении пиков года (район $130-135). Однако для его реализации необходимо, на наш взгляд, улучшение или хотя бы стабилизация общерыночной конъюнктуры. Утром пятницы нефтяные котировки вновь находятся под сдержанным давлением. Несмотря на сохранение коррекционных настроений на рынках, диапазон $122-127 за баррель может сохранить свою актуальность", - пишет эксперт в комментарии банка.

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