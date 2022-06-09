BCS Express назвал топ-5 акций второго эшелона, наиболее защищенных от санкционных рисков, сообщается в комментарии. В список вошли бумаги "Распадской", "Россети Центр и Приволжье", "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и "РусАгро".

"Угольщики и ранее были больше направлены на Китай. Экономическая война России и Европы по большей части прошла мимо них. Сегодня цены на все виды топлива растут, и это толкает бумаги производителей вверх. У "Распадской" в сравнении с "Мечелом" меньше долг и ниже финансовые риски", - отмечает аналитик Валерий Емельянов.

Электроэнергетика, в свою очередь, технологически и финансово нацелена на внутренний рынок, подчеркивает эксперт. Акции сектора обычно не показывают сильной динамики, но радуют стабильными дивидендами. Сегодня "Россети ЦП" - один из лидеров по доходности (более 13%).

"Сегежа Групп" позитивно закрыла первый квартал, сумев перенаправить продажи из Европы в Азию и Африку. Мировой спрос на пиломатериалы стабильно высокий, инфляция подогревает цены, проблем с выплатой дивидендов нет", - указывает Емельянов.

У "Белуги", на взгляд аналитика, все в порядке с динамикой продаж - потребление алкоголя в России вряд ли будет падать на фоне кризиса. Компания платит дивиденды ежеквартально, ближайшая отсечка будет 17 июня.

"РусАгро" - основной бенефициар мирового роста цен на продовольствие, но при этом компания преимущественно работает на внутренний спрос, - отмечается в комментарии. - На долю экспорта приходится менее 30% продаж. Дивидендов за прошлый год не будет, что не мешает акциям расти".

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