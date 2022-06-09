.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express назвал топ-5 акций второго эшелона, наиболее защищенных от санкционных рисков
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июня 2022 года 18:43
BCS Express назвал топ-5 акций второго эшелона, наиболее защищенных от санкционных рисков
BCS Express назвал топ-5 акций второго эшелона, наиболее защищенных от санкционных рисков, сообщается в комментарии. В список вошли бумаги "Распадской", "Россети Центр и Приволжье", "Сегежа Групп", "Белуга Групп" и "РусАгро". "Угольщики и ранее были больше направлены на Китай. Экономическая война России и Европы по большей части прошла мимо них. Сегодня цены на все виды топлива растут, и это толкает бумаги производителей вверх. У "Распадской" в сравнении с "Мечелом" меньше долг и ниже финансовые риски", - отмечает аналитик Валерий Емельянов. Электроэнергетика, в свою очередь, технологически и финансово нацелена на внутренний рынок, подчеркивает эксперт. Акции сектора обычно не показывают сильной динамики, но радуют стабильными дивидендами. Сегодня "Россети ЦП" - один из лидеров по доходности (более 13%). "Сегежа Групп" позитивно закрыла первый квартал, сумев перенаправить продажи из Европы в Азию и Африку. Мировой спрос на пиломатериалы стабильно высокий, инфляция подогревает цены, проблем с выплатой дивидендов нет", - указывает Емельянов. У "Белуги", на взгляд аналитика, все в порядке с динамикой продаж - потребление алкоголя в России вряд ли будет падать на фоне кризиса. Компания платит дивиденды ежеквартально, ближайшая отсечка будет 17 июня. "РусАгро" - основной бенефициар мирового роста цен на продовольствие, но при этом компания преимущественно работает на внутренний спрос, - отмечается в комментарии. - На долю экспорта приходится менее 30% продаж. Дивидендов за прошлый год не будет, что не мешает акциям расти". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 июня 2022 года 19:09
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 10 июня в фокусе будут макростатистика и следующие события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в мае (04:30... читать дальше
.09 июня 2022 года 18:13
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. с целевыми ценами $48 и $166 за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика банка Ольги Найденовой. "Мы начинаем анализ акций JPM и BAC с позитивного прогноза. Бумаги потеряли в цене... читать дальше
.09 июня 2022 года 17:15
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. с целевой ценой на уровне $254,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски, мы... читать дальше
.09 июня 2022 года 16:47
Банк России может понизить ключевую ставку до 9% годовых на заседании 10 июня, полагает главный аналитик "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. "Росстат опубликовал окончательную информацию об инфляции в России за май 2022г: она снизилась до 17,1% (-0,7 п.п.) в годовом выражении. За месяц рост... читать дальше
.09 июня 2022 года 16:21
Цена нефти обладает потенциалом роста до $120-130 ЗА баррель Brent в июле, сообщается в комментарии Росбанка. "Баррель Brent закрепился выше отметки $120 после объявления ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, - указывают аналитики банка. - Запрет вступит в силу через... читать дальше
.09 июня 2022 года 15:52
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Comerica Inc. с целью $90,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность до 11,3%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Уровень риска - средний, исходя из текущей макроэкономической... читать дальше
.09 июня 2022 года 15:00
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 4070-4140 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 не смог продолжить отскок и пока торгуется в диапазоне 4070-4150 пунктов. RSI остается вблизи нейтрального уровня, а MACD указывает на ослабление... читать дальше
.09 июня 2022 года 14:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bilibili Inc. с целевой ценой $42,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, стоп-приказ: $24,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. Одна из самых популярных... читать дальше
.09 июня 2022 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею "продавать бумаги "Полюса" с целью 9900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: 11225 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки золота формируют... читать дальше
.09 июня 2022 года 13:46
Банк России с большой вероятностью снизит ставку до уровня 10% годовых на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, 10 июня, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Эксперт также отмечает, что при этом нельзя полностью... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.