Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Bank of America и JP Morgan

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. с целевыми ценами $48 и $166 за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика банка Ольги Найденовой.

"Мы начинаем анализ акций JPM и BAC с позитивного прогноза. Бумаги потеряли в цене 25-27% и, несмотря на циклический характер сектора, у котировок есть шанс на восстановительный рост. Два крупнейших американских банка выиграют благодаря инвестициям в развитие, отдаче от масштаба и диверсификации. Их доходы увеличатся на фоне роста процентных ставок и кредитования, что при сохранении рисков в американской экономике на сравнительно низких уровнях должно более чем компенсировать снижение доходов инвестбанковского бизнеса",- пишет эксперт.

Несмотря на то, что банки процикличны, а мы сейчас находимся в конце цикла с рисками рецессии, аналитик считает, что уже произошедшая коррекция достаточна для отражения этих рисков и перенесла мультипликаторы на уровень ~10% ниже многолетних средних. "Мы полагаем, что ввиду роста значимости технологий в банковском бизнесе крупнейшие банки станут дополнительно выигрывать благодаря своему масштабу. Мы ждем ежегодного роста прибыли на 6-7% в 2023-2026гг после падения (нормализации) в 2022г", - указывает Найденова.

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