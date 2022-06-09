Вероятен возврат курса рубля к отметке 55-56 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Локо-Инвест"

Вероятен возврат курса рубля к отметке 55-56 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Мы пересматриваем свои ожидания по снижению ставки ЦБР 10 июня до 9-9,5% годовых и ждем от регулятора сохранения сигнала о возможности дальнейшего смягчения политики, пусть и более сдержанного. К концу года можно увидеть ставку в 8%, если инфляционный негатив не реализуется. Для долгового рынка этот сценарий допускает дальнейшее снижение доходностей средних-длинных ОФЗ до 8-8,5% в ближайшие месяцы, наши апрельские прогнозы достижения 9% реализовались намного раньше", - отмечает эксперт.

Для рубля ожидаемое снижение ставки ЦБ, на взгляд Полевого, не несет каких-то серьезных рисков: факторов, способных нейтрализовать текущий внешнеторговый профицит, по мнению эксперта, не так много, а для населения в условиях падающего рынка акций и низкого интереса к бондам рублевые депозиты будут оставаться наиболее приемлемой альтернативой, особенно на фоне "волны" отрицательных ставок по валютным вкладам. "Добавим предстоящие налоговые выплаты, а затем и дивиденды. Поэтому краткосрочно рубль способен обновить майские максимумы (до 55-56 руб./$1). Сегодняшняя динамика может быть лишь "тренировкой" для очередного забега", - полагает эксперт.

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