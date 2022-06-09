"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. с целевой ценой на уровне $254,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Несмотря на сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски, мы продолжаем положительно оценивать долгосрочные перспективы бизнеса NVIDIA. Мы ожидаем сохранения высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Акции NVIDIA заметно подешевели в этом году на фоне общих распродаж в технологическом секторе и, мы считаем, выглядят привлекательно для среднесрочных покупок", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

NVIDIA - крупнейшая полупроводниковая компания США по капитализации. Основные продукты - графические процессоры (GPU), представленные массовой линейкой GeForce, профессиональными видеокартами Quadro и ускорителями вычислений Tesla, и System-on-a-Chip семейства Tegra.

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