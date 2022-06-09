ЦБ РФ может понизить ставку до 9% на заседании 10 июня - "Ингосстрах-Инвестиции"

Банк России может понизить ключевую ставку до 9% годовых на заседании 10 июня, полагает главный аналитик "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Росстат опубликовал окончательную информацию об инфляции в России за май 2022г: она снизилась до 17,1% (-0,7 п.п.) в годовом выражении. За месяц рост составил 0,12%, однако говорить об устойчивом изменении тренда преждевременно. Признаком неустойчивости низких темпов может служить показатель базовой инфляции, который за месяц вырос больше (+0,40%), чем обычный ИПЦ. В годовом выражении рост базовой инфляции также превышает (19,87% против 17,10%). Снижение темпов инфляции, пусть и локальное, позволяет Банку России продолжить смягчение денежно-кредитной политики. На ближайшем заседании ЦБ РФ можно ожидать более резкого снижения ставки (более чем на 100 б.п.), чем прогнозирует рынок. В условиях необходимости нормализации экономической активности регулятор может снизить ставку до 9%", - пишет Прокудин.

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