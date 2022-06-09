Цена нефти обладает потенциалом роста до $120-130/барр. в июле - Росбанк

Цена нефти обладает потенциалом роста до $120-130 ЗА баррель Brent в июле, сообщается в комментарии Росбанка.

"Баррель Brent закрепился выше отметки $120 после объявления ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, - указывают аналитики банка. - Запрет вступит в силу через 6-8 месяцев, что дает шанс перенаправить потоки. Однако период адаптации может сопровождаться повышенным давлением на цены из-за неспешности ОПЕК+ (и сохранения ограничений против Ирана), а также из-за отсутствия свободных конкурентных мощностей в других регионах. В июле и августе страны ОПЕК+ решили нарастить добычу на 648 тыс. барр./день с опережением первоначального плана (432 тыс. барр./день), но уже в сентябре базовое соглашение подойдет к концу, а новые параметры сделки (и будет ли она) не очевидны. Прогноз на июль - интервал $120-130 за баррель Brent".

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