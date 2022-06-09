BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Comerica с целью $90,4

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Comerica Inc. с целью $90,4 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность до 11,3%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень риска - средний, исходя из текущей макроэкономической картины и волатильности бумаги", - уточняет эксперт Никита Покровский.

Аналитик приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- Наибольшее количество отделений сосредоточено в крупнейших по размеру GDP штатах - Техас, Калифорния и Мичиган. Специализируется на корпоративных клиентах.

- Размер депозитов в прошедшем квартале вырос на 11% г/г. Чистый процентный доход увеличился на 3% г/г. Коэффициент эффективности составляет допустимые 66%.

- Процент просроченных кредитов остается на очень низком уровне - 0,55%.

- Благодаря составу активов среди региональных банков является одним из главных бенефициаров поднятия ставки.

-Начиная с III квартала прибыль на акцию может расти темпами около 30% г/г. Менеджмент ожидает рост чистого процентного дохода во II квартале на 15% г/г, а по итогам всего года минимум на 13%. Рост выручки в следующих кварталах ожидается в районе 20-25% г/г. Коэффициент эффективности будет улучшаться и в следующих кварталах должен упасть ниже 60%.

- Форвардные значения P/E - 8,62x против 10,32x медианных у сектора. PEG - 0,69x. Различные методы оценки указывают на потенциал для роста бумаг в пределах 15-17%.

- Хороший размер дивидендной доходности - 3,3% против 2,8% в среднем по сектору.

- Техническая картина и историческая сезонность бумаги на стороне краткосрочного роста.

Отмечает Покровский и вероятные риски:

- Ухудшение общей макроэкономической ситуации в США.

- Потенциальное увеличение числа корпоративных банкротств.

- Возможный рост количества просроченных кредитов в портфеле банка. Необходимость увеличения резервов, что снизит размер чистой прибыли.

- Коррекция на широком рынке США.

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