Торговый диапазон по паре доллар/рубль в июле может составить 62-67 руб./$1 - Росбанк

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в июле может составить 62-67 руб./$1, полагают аналитики Росбанка.

"Несмотря на настойчивость в ослаблении валютного контроля в последние недели (норматив продажи выручки отменен, разрешено зачисление выручки на офшорные счета), а также довольно резкое снижение процентной ставки Банком России (-300 бп в конце мая), рубль сохранил крепкие позиции. Причина, очевидно, остается на стороне перевеса потоков (предложения валюты над спросом), которые усугублены стремлением банков к "девалютизации" балансов на фоне ухудшения условий сотрудничества с западными контрагентами. Ситуацию могли бы выправить послабления капитальных ограничений, однако перспектива этого минимальна до прояснения судьбы российских резервов. В этой связи доллар-рубль может сохранить колебания в июне в интервале 58-65 руб./$1, а в июле - в интервале 62-67 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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