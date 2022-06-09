Ставка ЦБ РФ может быть снижена до 10% в пятницу - Банк "Открытие"

Банк России с большой вероятностью снизит ставку до уровня 10% годовых на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, 10 июня, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Эксперт также отмечает, что при этом нельзя полностью исключать вариант, при котором регулятор изберет более осторожную политику и дождется выхода очередной статистики по инфляционным ожиданиям и продолжит мониторинг банковского и валютного рынков.

"Дальнейшему снижению ставки способствует сохранение текущей инфляции на околонулевом уровне, очередное снижение курса доллара ниже уровня в 60 руб./$1, причем еще до периода налоговых выплат, а также резкое сжатие потребительского спроса, - пишет Петроневич в комментарии. - Кроме того, на фоне высоких ставок в апреле банки не только привлекли депозитов более чем на 1,2 трлн руб., но и выдали автокредитов и кредитов наличными в меньших объемах, чем было погашено за этот срок. По этой причине траектория снижения ставки будет также зависеть от того, как банковский сектор и население отреагировали на недавнее внеплановое понижение ключевой ставки до уровня 11%. Если эти данные позволяет сделать вывод, что отклик недостаточен, ключевая ставка может быть снижена до уровня 10% или даже ниже - до уровня 9%, что соответствует текущим ожиданиям рынка. С другой стороны, если данные не позволят сделать достаточно надежный вывод, регулятор может отложить решение по снижению ставки и продолжить мониторинг статистики".

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