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09 июня 2022 года 13:17
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Системы"
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций АФК "Система", при этом факторов в пользу опережающего рынок роста в кратко- и среднесрочной перспективе нет, сообщается в комментарии инвесткомпании. АФК "Система" представила умеренно позитивные результаты по итогам I квартала 2022 года по МСФО, констатирует аналитик Дмитрий Пучкарев. Основными драйверами роста выручки и показателя OIBDA по группе стали результаты "Сегежа" и Агрохолдинга "Степь". Обе компании показали около трехзначный темп роста финансовых метрик. Неплохую динамику по выручке показали "Медси" и "Бинофарм Групп", однако с точки зрения рентабельности показатели ухудшились. Крупный убыток по чистой прибыли связан преимущественно со снижением цены бумаг Ozon и отрицательной переоценкой связанных финансовых инструментов. Также давление на прибыль оказал рост финансовых расходов на 59% г/г. Это связано с увеличением долговой нагрузки как дочерних компаний, так и долга на уровне корпоративного центра, отмечает Пучкарев. "Отчет вряд ли станет драйвером для акций АФК "Система". Бумаги временно выпали из поля зрения инвесторов из-за того, что на рынке сейчас есть более понятные истории. Не последний фактор снижения спроса к бумагам - относительно низкие дивиденды в последние годы. Компания пока не определилась с выплатами за 2021 год, но есть вероятность, что дивиденды будут либо небольшими, либо компания откажется от выплат, - пишет эксперт BCS Express. - На долгосрочном горизонте ожидания по акциям эмитента умеренно позитивные. Компания оценена дешево относительно ее доли в дочерних предприятиях. Однако в кратко- и среднесрочной перспективе факторы в пользу опережающего рынок роста сложно обозначить". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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