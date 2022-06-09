BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Системы"

BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций АФК "Система", при этом факторов в пользу опережающего рынок роста в кратко- и среднесрочной перспективе нет, сообщается в комментарии инвесткомпании.

АФК "Система" представила умеренно позитивные результаты по итогам I квартала 2022 года по МСФО, констатирует аналитик Дмитрий Пучкарев. Основными драйверами роста выручки и показателя OIBDA по группе стали результаты "Сегежа" и Агрохолдинга "Степь". Обе компании показали около трехзначный темп роста финансовых метрик. Неплохую динамику по выручке показали "Медси" и "Бинофарм Групп", однако с точки зрения рентабельности показатели ухудшились.

Крупный убыток по чистой прибыли связан преимущественно со снижением цены бумаг Ozon и отрицательной переоценкой связанных финансовых инструментов. Также давление на прибыль оказал рост финансовых расходов на 59% г/г. Это связано с увеличением долговой нагрузки как дочерних компаний, так и долга на уровне корпоративного центра, отмечает Пучкарев.

"Отчет вряд ли станет драйвером для акций АФК "Система". Бумаги временно выпали из поля зрения инвесторов из-за того, что на рынке сейчас есть более понятные истории. Не последний фактор снижения спроса к бумагам - относительно низкие дивиденды в последние годы. Компания пока не определилась с выплатами за 2021 год, но есть вероятность, что дивиденды будут либо небольшими, либо компания откажется от выплат, - пишет эксперт BCS Express. - На долгосрочном горизонте ожидания по акциям эмитента умеренно позитивные. Компания оценена дешево относительно ее доли в дочерних предприятиях. Однако в кратко- и среднесрочной перспективе факторы в пользу опережающего рынок роста сложно обозначить".

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