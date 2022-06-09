Акции девелоперов США пока могут остаться под давлением - "Открытие Инвестиции"

Акции американских застройщиков могут остаться под давлением в ближайшее время из-за роста ставок по ипотеке в США, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по международному рынку акций, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов.

"Снижение спроса на ипотеку происходит на фоне роста процентных ставок. ФРС подняла ставки в этом году уже два раза до 0,75-1% и намеревается продолжить это делать в обозримом будущем. Аналогично растут ставки на ипотеку. Только за последнюю неделю ставки увеличились с 5,33% до 5,4%. Это максимальный уровень с 2009 года и намного выше, чем 3%, которые наблюдались годом ранее. Это означает, что спрос на новое жилье также будет снижаться. Поэтому застройщикам, таким как KB Home, придется пережить период пониженного спроса. Несмотря на низкие мультипликаторы среди застройщиков, текущие уровни выглядят оправданными. Предпосылок на разворот в ближайшее время пока не видно из-за ожиданий дальнейшего роста процентных ставок", - пишет Корнилов в комментарии.

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