Снижение ставки ЦБ РФ в пятницу составит, скорее всего, 100 б.п. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, 10 июня 2022 года, составит, скорее всего, 100 б.п. (до 10% годовых), говорится в комментарии главного экономиста "ВТБ Мои Инвестиции" Григория Жирнова.

"Можно сказать, что вероятность понижения Центробанком РФ ключевой ставки в пятницу крайне высокая. Однако относительно масштаба ее снижения сохраняется интрига. Мы считаем, что после значительного снижения на предыдущем внеплановом заседании ситуация в экономике и риски для прогноза значимым образом не изменились - поэтому сокращение ставки на 150-200 б.п. выглядит чрезмерным. В то же время инфляция складывается ниже предыдущего прогнозного диапазона ЦБ на 2022 год (18-23%), а кредитование падает быстрыми темпами, поэтому пространство для снижения ставки остается. В результате мы ожидаем, что в пятницу она будет снижена на 100 б.п. - до 10%", - пишет эксперт.

Жирнов также полагает, что риторика регулятора будет нейтральной. "Проинфляционные риски хотя и отошли на второй план, по-прежнему сохраняются. Дезинфляция вызвана в основном динамкой цен на плодоовощную продукцию (традиционно самая волатильная часть потребительской корзины) и непродовольственные товары (зависящие от динамики валютного курса), - указывает эксперт. - Пока нельзя исключать вторую волну роста цен. Кроме того, в условиях более низкого совокупного предложения и стимулирующей бюджетной политики важно не перестараться с разогреванием спроса. Поэтому мы ожидаем, что после июньского заседания Банк России вернется к стандартными шагам по изменению ставки и будет ее снижать постепенно до 9% в текущем году и до 7-8% в 2023 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.