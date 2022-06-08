"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Target до $190

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Target Corp. до $190 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Target Corporation на презентации 7 июня сообщила о значительном объеме невостребованных товаров, что окажет краткосрочное давление на ее прибыль, отмечают аналитики. Компания отменяет заказы и предпринимает активные действия для сокращения избыточных запасов.

Ритейлер также понизил собственные ожидания прибыли во втором финансовом квартале. При этом прогноз эмитента на 2П22 более оптимистичен, обращают внимание эксперты инвесткомпании: топ-менеджмент ожидает, что в этот период маржа прибыли составит около 6%, превысив средний показатель для осеннего сезона, фиксируемый до начала пандемии. Кроме того, компания сохраняет собственные предварительные оценки роста продаж в течение года на уровне 1-7% и ожидает, что ее рыночная доля не уменьшится.

"Мы оцениваем меры, анонсированные топ-менеджментом и направленные на оперативное и, возможно, связанное с финансовыми затратами, сокращение запасов, как правильные и своевременные. Однако компании потребуется не менее одного-двух кварталов, чтобы расчистить склады. При этом избыточная товарная масса будет оказывать давление на операционный цикл, приводя к дополнительному уменьшению свободного денежного потока наряду с уценкой ряда товаров. Хотя, на наш взгляд, планируемые шаги позволят ритейлеру улучшить собственные финансовые показатели, тем не менее в краткосрочной перспективе свободные денежные потоки и котировки акций будут находиться под давлением", - указывают эксперты "Фридом Финанс".

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