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08 июня 2022 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, стоп-приказ: 750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на снижение покупательной способности населения, спрос на продукцию компании остается стабильным, в то же время цены на продовольствие продолжают повышаться, указывают эксперты. Совокупность данных факторов, по их мнению, должна оказать положительное влияние на операционные показатели компании в среднесрочной перспективе. "С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1000 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 750 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - отмечают аналитики "Финама". Группа компаний "РусАгро" - крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг России. "РусАгро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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