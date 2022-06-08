S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4120-4170п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 4120-4170 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После пробоя отметки 4100 пунктов неделей ранее S&P 500 демонстрирует слабоположительную динамику. При пересечении вверх 4200 пунктов бенчмарк сможет продолжить укрепление. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление "бычьего" импульса. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в диапазоне 4060-4100 пунктов", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что в фокусе внимания рынка обновленные данные об инфляции, которые будут опубликованы 10 июня. Консенсус предполагает, что общий показатель третий месяц подряд будет превышать 8% г/г. Кроме того, 7 июня министр финансов США Джанет Йеллен определила уровень инфляции в стране как неприемлемый. Это заставляет инвесторов переосмыслить текущие уровни доходностей безрисковых инструментов и отношение к ним. В частности, доходность "длинных" государственных облигаций США превысила 3%. На фоне снижения котировок облигаций акции показали рост во время вчерашней сессии. Однако более активному перетоку капитала на рынок долевых бумаг препятствуют опасения инвесторов относительно возможного замедления темпов роста ВВП, говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.