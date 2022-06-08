Вероятен рост фондовых индексов РФ на следующей неделе - "Русс-Инвест"

Вероятен рост фондовых индексов РФ на следующей неделе, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Общая динамика индекса РТС говорит нам о том, что точки зрения технического анализа при позитивном развитии текущей ситуации предполагает рост индекса РТС до отметок на уровне 1325 пунктов, - отмечает эксперт. - Если такой сценарий реализуется, и индекс РТС сможет преодолеть уровни в 1324,7-1350 пунктов, то при положительном развитии ситуации основной целью движения индекса РТС станет уровень в 1400 пунктов, а возможно и все 1500 - 1550 пунктов".

По мнению Блинова, на фоне возможного укрепления индекса РТС, которое может произойти вместе с укреплением курса российского рубля, у индекса Мосбиржи есть шансы, удержав уровень в 2250-2300 пунктов, выйти из сложившегося бокового движения и вернуться к уровням в 2500-2550 пунктов.

"Развитие позитивного сценария на российском фондовом рынке пока привязано к динамике курса российского рубля и в перспективе предстоящего заседания ЦБ РФ по уровню ставки рефинансирования российской экономики и финансовой сферы есть шансы на очередное смягчение монетарной политики со стороны российского финансового регулятора. Возможно, очередные послабления для российской экономики позитивно скажутся на состоянии российского фондового рынка и будут драйвером роста его основных индексов, но это пока только возможно", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.