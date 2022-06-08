Очевидно стремление российских властей ослабить курс рубля - Альфа-банк

Очевидно стремление российских властей ослабить курс рубля, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"ЦБ РФ во вторник ввел две меры, смягчающие контроль за капиталом и валютный контроль. Во-первых, он увеличил размер переводов за границу для частных лиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте) со своего счета в российском банке на счет в зарубежном банке. Во-вторых, начиная с 6 июня, экспортеры могут переводить валютную выручку на свои счета в иностранных банках с учетом выполнения требования по последующей продаже 50% выручки в РФ", - напоминает эксперт.

На взгляд Орловой, эта мера не влияет непосредственно на предложение валюты, однако она смягчит понижательное давление на процентные ставки в валюте - растут риски того, что российские банки начнут предлагать отрицательные реальные процентные ставки по валютным вкладам, так как банки переполнены валютными депозитами.

"Российские власти явно пытаются ослабить курс рубля, который укрепился за последнее время после короткого ослабления на 10% в конце мая на фоне понижения ключевой ставки и предыдущего раунда ослабления мер контроля за капиталом", - резюмирует эксперт банка.

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