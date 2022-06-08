Tencent и NetEase могут выиграть от смягчения позиции властей Китая в отношении IT-компаний - "Открытие Инвестиции"

Tencent и NetEase Inc. могут выиграть от смягчения позиции властей Китая в отношении IT-компаний, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Эркен Кичибаев.

Главное управление по делам печати и публикаций Китая (NPPA) 7 июня одобрило выдачу лицензий на выпуск 60 онлайн-игр для компьютеров и смартфонов. Это рекордная с июля 2021 года цифра для китайского рынка онлайн-развлечений объемом $49 млрд, отмечается в комментарии.

По мнению эксперта, прямыми бенефициарами новых мер являются китайские студии Perfect World и Mihoyo. При этом акции более узнаваемых и крупных игровых компаний, таких как Tencent, NetEase и Bilibili, отреагировали уверенным ростом на фоне уменьшения регуляторных рисков по всему сектору онлайн развлечений.

"На данный момент релизы от этих студий не попали в список одобренных игр, однако они могут стать бенефициарами новой волны одобрений со стороны регуляторов позже. За I кв. 2022г наблюдалось замедление темпов роста во всем секторе онлайн развлечений в Китае. Например, у Tencent доходы от сегмента компьютерных игр в Китае сократились на 1% г/г на фоне регуляторного давления, тогда как продажи от игр на международном рынке выросли лишь на 4% г/г. Новые разрешения на выдачу лицензий благоприятно скажутся на стабильной и прозрачной монетизации игр, что является положительным фактором в преддверии новых релизов в текущем и 2023 годах от крупнейших разработчиков Tencent, NetEase и менее крупных студий", - пишет Кичибаев.

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