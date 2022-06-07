BCS Express понизил рекомендацию для акций Li Auto до "держать"

BCS Express понизил рекомендацию для акций Li Auto Inc. с "покупать" до "держать" и целевую цену с $34 до $30 за штуку, что предполагает потенциал роста 1% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Li Auto показала сильные результаты за 1К22. Менеджмент компании отмечает, что в индустрии сохраняются сложности, вызванные пандемией: наблюдаются сбои цепочек поставок, а также рост сырьевых и логистических расходов. Тем не менее, ожидается, что поставки автомобилей в 2К22 будут на уровне I квартала: от 30k до 32k единиц (рост +146% г/г). Количество открытых магазинов в Китае увеличилось до 206 в 102 городах Китая с 52 магазинов в 41 городе (на конец 2020 года), и компания ожидает, что к концу текущего года количество магазинов достигнет около 400. В настоящее время компании удается сохранять уровень валовой маржинальности в диапазоне 22-23%: рост цен на комплектующие компенсируется увеличением средней цены реализации автомобилей. Мы понижаем целевую цену с $34 до $30 (потенциал роста 1%) ввиду рыночной переоценки компаний-аналогов (NIO, XPeng) по мультипликаторам и меняем нашу рекомендацию с BUY на HOLD", - пишут аналитики инвесткомпании.

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