S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4050-4100п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 4050-4100 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После пробоя отметки 4100 пунктов неделей ранее S&P 500 продолжает демонстрировать боковую динамику. При пересечении вверх 4200 пунктов бенчмарк сможет продолжить укрепление. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление "бычьего" импульса. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в диапазоне 4060-4100 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики отмечают, что в фокусе внимания инвесторов - ситуация в Поднебесной. После ослабления карантинных ограничений в Китае, которые продлились более двух месяцев, экономика страны, по всей видимости, начнет активно восстанавливаться. Свыше 25 млн жителей Гонконга вернутся на рабочие места, однако 650 тыс. человек пока остаются под строгим наблюдением ввиду политики нулевой терпимости к COVID-19. В Citibank заявили об открытии более чем 3 тыс. вакансий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти пока не пересматривали своих ожиданий роста ВВП в текущем году (+5,5%), однако достижение это таргета может быть сопряжено с трудностями.

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