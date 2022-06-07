"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Segezha Group с целью 11,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Segezha Group с целевой ценой 11,5 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37%, стоп-приказ: 7,70 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что по итогам I квартала 2022г выручка компании выросла на 96%, составив 35,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос в 2,3 раза и составил 11,8 млрд руб. Чистый долг вырос на 64% до 93,0 млрд руб. в связи с выплатами основной суммы по сделке с ООО "ИФР" и дивидендов. Компания отчиталась лучше ожиданий и сегодня по мультипликаторам выглядит существенно дешевле аналогов в мире. По неподтвержденной информации в СМИ, Segezha Group может купить бизнес иностранных производителей бумаги SvetoCopy и Mondi, которые решили уйти из России. На этом фоне котировки акций компании могут вырасти. Кроме того, 1 июня 2022г прошла дата отсечки по дивидендам Segezha Group, что повышает потенциал закрытия гэпа в ближайшее время.

"С технической точки зрения бумага пытается закрепиться выше уровня сопротивления. Открывать позицию стоит от текущих уровней с целью 11,5 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 7,70 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,75", - указывают аналитики "Финама".

Segezha Group - ведущий в РФ лесопромышленный холдинг с присутствием на мировом рынке.

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