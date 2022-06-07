"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pinterest с целью $26

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinterest Inc. с целевой ценой $26 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 47,3%, стоп-приказ: $15,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Pinterest активно развивает собственную экосистему за счет создания в приложении новых функций и удобных фишек для пользователей. Pinterest работает по уникальной бизнес-модели по части размещения онлайн-рекламы, что дает ей преимущества перед другими рекламными площадками. Одно из возможных направлений развития в качестве платформы ecommerce открывает перед Pinterest огромные возможности для роста, полагают в "Финаме".

"С точки зрения технического анализа бумага замедлила темп снижения и начала формировать боковой канал. Идея на рост бумаги с целью $26. При покупке на 5% по цене $17,65 и выставлении стоп-заявки на уровне $15,4 риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают стратеги инвесткомпании.

Pinterest Inc. - американская компания, создатель и владелец одноименного социального интернет-сервиса для обмена изображениями.

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