BCS Express назвал 5 акций США, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В частности, это British American Tobaccо, Merck, Walmart, Target и PayPal, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в США продолжается ужесточение денежно-кредитной политики, и защитные акции по-прежнему смотрятся неплохо на этом фоне. В частности, бумаги табачных компаний. Акции British American Tobacco PLC дают высокую дивидендную доходность в размере 6,9% годовых, что выше, чем среднее по индустрии - 3%. Ее акции не подойдут инвесторам, ориентированным на ESG-принципы, однако для тех, кто оценивает компании строго с финансовой точки зрения, British American Tobacco является ярким представителем потребительского защитного сектора с высокой дивидендной доходностью, подчеркивается в комментарии. Среднесрочно бумага может прибавить порядка 10%, достигая отметки $49.

"Крупные представители сектора здравоохранения в условиях роста ставок и инфляции выглядят достаточно неплохо, - пишут аналитики BCS Express. - Акции Merck & Co. с начала года выросли на 17%, тогда как рынок в среднем падал. Дивдоходность по бумагам превышает 3% годовых. В конце апреля производитель лекарств отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Сейчас после коррекции от достигнутых в мае максимумов привлекательность бумаги выросла и можно рассчитывать на новую волну роста в направлении $97, где обозначен консенсус-прогноз".

Акции крупнейших розничных сетей в США в мае резко подешевели после публикации квартальных отчетов со слабыми прогнозами. На взгляд экспертов, ритейлеры еще могут идти по пути перекладывания издержек на потребителя. Текущие потери в котировках Walmart Inc. месяц к месяцу составляют 19%. Ряд аналитиков снизили таргеты до $134-135, что с текущих уровней предполагает рост на 8%, тогда как относительно консенсус-прогноз потенциал составляет 25%. В верхней части годовых ориентиров оценки на уровнях $165-166.

"Котировки Target Corp. и вовсе теряют м/м - 34%, - констатируют в инвесткомпании. - Здесь оценки отраслевых аналитиков также были снижены после отчета, но большая часть сохранила позитивные рекомендации на горизонте года. Относительно консенсуса потенциал составляет порядка 30%. Внушительный гэп, оставленный после отчетности, еще даже не начал закрываться, и на горизонте нескольких недель бумага вполне может развить отскок от минимумов в направлении $180".

Американская компания PayPal Holdings, управляющая платежной платформой, которая позволяет потребителям отправлять и получать платежи на 200 рынках в 100 валютах, оказалась в числе аутсайдеров в этом году. Частной проблемой для компании, по мнению аналитиков, стал уход крупнейшего клиента - eBay. "С поправкой на выпадение eBay выручка PayPal выросла на 15%. Но платежи остаются более чем востребованными в мире, что говорит о дальнейших перспективах бизнеса. Электронная коммерция остается возможностью роста для PayPal в долгосрочной перспективе. На недельном графике бумага по-прежнему перепродана и пока не сформировала серьезный отскок", - отмечают стратеги BCS Express.

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