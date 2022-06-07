Цена нефти может остаться на повышенном уровне в ближайшие годы - "Финам"

Цена нефти марки Brent может оставаться на повышенном уровне в ближайшие несколько лет, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в начале недели консолидируются возле отметки $120/баррель. Долгосрочно динамика цен на нефть напоминает то, что мы ранее видели в 2009-2011 гг., когда ФРС быстро добавляла в рынки ликвидность, чтобы исправить последствия кризиса 2008 года. Примерно тоже самое происходило с конца 2020 - по начало 2022 гг. Это наводит на мысль, что в результате предстоящего ужесточения политики ФРС мы будем наблюдать пик цикла роста цен. На ближайшие пару лет цена на нефть может оставаться на повышенном уровне, как это было в 2011-2014 гг., до тех пор, пока на рынке не произойдет трансформация потребления или добычи, которые могут глубоко опустить котировки нефти", - пишет эксперт в обзоре.

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