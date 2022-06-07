Рынок ОФЗ настроен на смягчение процентной политики ЦБР - "Велес Капитал"

Рынок ОФЗ настроен на дальнейшее смягчение процентной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Доходности 10-тилетних ОФЗ в ожидании очередного этапа смягчения процентной политики ЦБ РФ в понедельник (впервые с января текущего года) опустились ниже 9%, а утром во вторник обновляли минимум в 8,84%. Мы полагаем, что участники рынка отыгрывают уже не столько предстоящее 10 июня снижение ключевой ставки, сколько сохранение сигнала ЦБ РФ на дальнейшее смягчение процентной политики. Отметим, что мы не ожидаем ощутимого давления на рубль после снижения ставки в пятницу, однако постепенно коррекция ставок может транслироваться в переток рублевых средств вкладчиков в валюту", - пишет эксперт.

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