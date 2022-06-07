Говорить о завершении "медвежьего" ралли на рынке акций США пока рано - "Финам"

Говорить о завершении "медвежьего" ралли на американском фондовом рынке пока рано, считает аналитик "Финама" Ксения Лапшина.

Американские индексы в понедельник зафиксировали небольшой рост: S&P 500 (+0,3%), DJIA (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,4%), констатирует эксперт. Поддержку рынку оказали новости о снятии ряда коронавирусных ограничений в Пекине. Кроме того, правительство США подтвердило свои намерения рассмотреть вопрос о снятии пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией в штатах. "Хуже рынка" выглядели защитные сектора - нециклические товары и здравоохранение

"Но все-таки говорить о завершении "медвежьего" ралли на американском рынке пока рано. После двухмесячной паузы рост доходностей "трежерис" возобновился, в понедельник доходность по 10-летним казначейским облигациям превысила 3% годовых. С учетом текущих высоких инфляционных ожиданий можно предполагать, что доходности могут устремиться еще выше, что негативно отразится на динамике рисковых активов. В связи с этим все внимание будет обращено на данные по инфляции, который выйдут в пятницу, 10 июня", - пишет Лапшина в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.