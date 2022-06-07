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07 июня 2022 года 13:06
Ставка на акции Энел Россия сопряжена с повышенными рисками - BCS Express
Ставка на акции "Энел Россия" сопряжена с повышенными рисками, сообщается в комментарии аналитиков BCS Express. "Бумаги "Энел Россия" во вторник корректируются на 7% после роста на 11% накануне. Никаких корпоративных новостей, объясняющих этот подъем, не выходило. Акции догоняют растущий сектор, хотя драйверов в них не так много. Сохраняем сдержанные ожидания по эмитенту, без существенного "апсайда". У компании значительный долг, большая и дорожающая инвестпрограмма, а также неопределенность по поводу будущих дивидендов. Если добавить к этому потенциальную смену мажоритария (вероятно, без какой-либо премии к рынку), то ставка на эти акции сопряжена с повышенными рисками", - отмечают эксперты инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭНЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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