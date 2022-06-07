Ставка на акции Энел Россия сопряжена с повышенными рисками - BCS Express

Ставка на акции "Энел Россия" сопряжена с повышенными рисками, сообщается в комментарии аналитиков BCS Express.

"Бумаги "Энел Россия" во вторник корректируются на 7% после роста на 11% накануне. Никаких корпоративных новостей, объясняющих этот подъем, не выходило. Акции догоняют растущий сектор, хотя драйверов в них не так много. Сохраняем сдержанные ожидания по эмитенту, без существенного "апсайда". У компании значительный долг, большая и дорожающая инвестпрограмма, а также неопределенность по поводу будущих дивидендов. Если добавить к этому потенциальную смену мажоритария (вероятно, без какой-либо премии к рынку), то ставка на эти акции сопряжена с повышенными рисками", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

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