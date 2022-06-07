Основной бенефициар возможного снижения США пошлин на товары из Китая - сектор "зеленой" энергетики - "Открытие Инвестиции"

Основными бенефициарами возможного снижения Вашингтоном пошлин на некоторые китайские товары являются компании из сектора "зеленой" энергетики, считает аналитик отдела анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Иван Авсейко.

"Оказалось, что китайские экспортеры, как правило, не снижали цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров, что привело к тому, что американские импортеры (в свою очередь) переложили пошлины на американских потребителей. С другой стороны, данное решение может иметь ограниченный эффект на инфляцию (поскольку тарифы действуют с 2018 года), а также привести к выгоде китайского правительства в конечном итоге, - пишет Авсейко. - Пока что американские власти определяются с полным перечнем товаров для исключения пошлин, но на ряд товаров, таких как сталь и алюминий, пошлины, вероятно, сохранятся. При этом освобождение от пошлин затронет поставки солнечных батарей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Эта мера может снизить себестоимость производства чистой энергии в краткосрочной перспективе, а задействованный Закон об оборонном производстве, направленный на стимулирование производства солнечных панелей в США, окажет положительный долгосрочный эффект в будущем. При этом длительное расследование, проводимое Министерством торговли США, которое ставило цель определить, является ли импорт из стран Юго-Восточной Азии способом обхода пошлин на товары, произведенные в Китае, заморозило значительный объем импорта и застопорило многие проекты США, которые были направлены на борьбу с изменением климата".

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