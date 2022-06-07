Возможностей для серьезного ослабления рубля в настоящее время мало - "Альфа-Капитал"

Возможностей для серьезного ослабления рубля по отношению к доллару США в настоящее время мало, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина.

"Курс рубля в последнюю неделю колебался в довольно узком диапазоне, особенно в сравнении с той волатильностью, которая наблюдалась в последнюю неделю мая. В основном курс держался в диапазоне 60-62 руб./$1, и, судя по динамике, скорее склонялся к укреплению. Новостей, способных серьезно повлиять на баланс спроса и предложения рубля на рынке, по-прежнему нет. Косвенные данные об объемах экспорта и импорта, а также проблемы с движением капитала продолжают указывать на сохранение дисбаланса спроса и предложения валюты. Предложение по-прежнему превышает спрос, поэтому возможностей для серьезного ослабления рубля сейчас очень немного (разве что в рамках спекулятивного движения", - пишет эксперт.

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