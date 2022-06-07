Акции производителей электромобилей могут оказаться под давлением - "Открытие Инвестиции"

Акции производителей электромобилей могут оказаться под давлением из-за роста цен на электрокары, говорится в комментарии аналитика отдела анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Конкурентоспособность электромобилей без учета государственных субсидий постепенно улучшалась до того, как цены на металлы резко выросли в прошлом году, а более широкая инфляция может серьезно отсрочить момент, когда средние цены на батареи упадут ниже $100 за кВтч. Согласно данным Cox Automotive, средняя цена нового электромобиля в США подскочила на 16% в годовом исчислении (до более чем $65 тыс. в апреле), а стоимость сырья может привести к еще большему росту цен, - отмечает Авсейко. - Ожидается, что спрос на некоторые металлы, используемые в электромобилях, возобновляемых источниках энергии и хранилищах энергии, может расти темпом 40% в год к 2030 году. Для удовлетворения растущего спроса горнодобывающим компаниям необходимо значительно увеличить капитальные расходы - до $160 млрд в год к 2050 году по сравнению со средним показателем в $99,5 млрд в год на сегодняшний день. Таким образом, высокая стоимость входящего сырья и комплектующих будет дополнительным сдерживающим фактором для масштабирования производства электромобилей, что негативно отразится на оценке стоимости акций соответствующих автокомпаний".

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