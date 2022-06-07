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07 июня 2022 года 11:59
Акции производителей электромобилей могут оказаться под давлением - "Открытие Инвестиции"
Акции производителей электромобилей могут оказаться под давлением из-за роста цен на электрокары, говорится в комментарии аналитика отдела анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко. "Конкурентоспособность электромобилей без учета государственных субсидий постепенно улучшалась до того, как цены на металлы резко выросли в прошлом году, а более широкая инфляция может серьезно отсрочить момент, когда средние цены на батареи упадут ниже $100 за кВтч. Согласно данным Cox Automotive, средняя цена нового электромобиля в США подскочила на 16% в годовом исчислении (до более чем $65 тыс. в апреле), а стоимость сырья может привести к еще большему росту цен, - отмечает Авсейко. - Ожидается, что спрос на некоторые металлы, используемые в электромобилях, возобновляемых источниках энергии и хранилищах энергии, может расти темпом 40% в год к 2030 году. Для удовлетворения растущего спроса горнодобывающим компаниям необходимо значительно увеличить капитальные расходы - до $160 млрд в год к 2050 году по сравнению со средним показателем в $99,5 млрд в год на сегодняшний день. Таким образом, высокая стоимость входящего сырья и комплектующих будет дополнительным сдерживающим фактором для масштабирования производства электромобилей, что негативно отразится на оценке стоимости акций соответствующих автокомпаний". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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