BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции NextEra Energy с целью $81 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 22 мая 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Инвестиционная идея по акциям NextEra Energy может быть открыта вновь при подходящих рыночных условиях", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.