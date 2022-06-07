ОФЗ пока сохраняют потенциал роста цен - ПСБ

Рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста цен в ближайшее время, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБР, снижение ставок по депозитам, ожидания сокращения объема ОФЗ в обращении в текущем году. На наш взгляд, рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста цен. Целью по доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 8,5% годовых. Темпы дальнейшего снижения доходности ОФЗ будут зависеть от динамики недельной инфляции и комментариев ЦБР относительно перспектив денежно-кредитной политики после заседания в пятницу, 10 июня", - пишет эксперт в комментарии.

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