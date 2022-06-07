Индексы Мосбиржи и РТС могут снизиться к уровням 2229п и 1130п - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС могут снизиться к поддержкам на уровнях 2229 и 1130 пунктов соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Преодоление вниз уровней 2280 и 1170 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно может увести их к следующим поддержкам - 2229 и 1130 пунктов. В начале торгового дня вторника внешний фон скорее будет способствовать продажам акций ввиду возвращения пессимистичных настроений на зарубежные площадки в ожидании новых мер ужесточения денежно-кредитной политики. Для российского рынка неприятными окажутся новые (впрочем, пока достаточно сдержанные) санкции Японии, но с учетом снижения в понедельник нельзя исключать в том числе попыток отскока наверх в течение торгового дня", - пишет эксперт.

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