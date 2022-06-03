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03 июня 2022 года 18:54
Покупка ОФЗ-ПК с размещением до 2020г предпочтительней во время цикла снижения ставки ЦБ - Sber CIB
Покупка ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) с размещением до 2020г предпочтительней в период цикла снижения ставки ЦБР, говорится в материале Sber CIB. Эксперты инвестбанка оценили привлекательность такого защитного инструмента, как ОФЗ-ПК или флоутеров. Инструмент подойдёт для инвесторов, которые не любят значительные колебания стоимости своего портфеля и опасаются, что потенциал снижения доходности ОФЗ с фиксированным купоном уже реализован, полагают аналитики. "Купонные выплаты ОФЗ-ПК привязаны к ставке денежного рынка RUONIA, близкой к ключевой ставке ЦБ. Такие ОФЗ имеют высокую ликвидность: спреды цен спроса и предложения по большинству флоутеров не превышают 0,1-0,2 п. п. ОФЗ-ПК делятся на два типа: старые - размещались до 2020г (купоны определяются как средняя ставка RUONIA за предыдущие шесть месяцев) и новые - размещались после 2020г (купоны определяются как средняя RUONIA за три месяца с семидневным лагом). Во время цикла снижения ставки предпочтительнее старые флоутеры. Они позволяют зафиксировать более высокую ставку предыдущих месяцев", - отмечают стратеги инвестбанка. Аналитики Sber CIB практически не сомневаются, что ЦБ продолжит активно снижать ставки в условиях острой потребности экономики в кредитных ресурсах. В ближайшие месяцы старые ОФЗ-ПК будут привлекательнее новых, полагают они. Эксперты выделяют выпуски, у которых новый купон либо был установлен недавно, либо будет установлен в ближайшее время: - ОФЗ серий 29009 (купон установлен 5 мая на уровне 13,8%); - 29010 (купон будет установлен 22 июня и составит около 15%); - 29006 (3 августа, около 14,5%); - 29007 (7 сентября, около 14%). "Вложения в эти бумаги могут принести доход в пределах 10,5-11,5% за год, - указывается в комментарии. - Главным фактором риска инвестирования в ОФЗ-ПК старого типа представляется маловероятный сценарий, при котором ЦБ резко останавливает цикл снижения ставок и начинает их резкое повышение". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ/ПК-АНАЛИТИКА
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