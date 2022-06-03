Потенциал дальнейшего роста цены акций Tesla составляет 15-20%

Потенциал дальнейшего роста цены акций Tesla Inc. составляет 15-20% с текущих уровней, отмечается в комментарии "Финама".

"Мы видим, что акции Tesla отскакивают от локальных минимумов вместе с широким рынком. С конца мая акции прибавили около 17%, тогда как S&P 500 подрос на 6%, а Nasdaq Composite - на 8%. Считаем возможным укрепление S&P 500 до 4350-4400 пунктов в ближайшей перспективе, что дает акциям Tesla потенциал роста еще порядка 15-20% с текущих уровней в рамках краткосрочного тренда на отскок. Но возвращения к уровням $1000 и выше пока не ожидаем", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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