Стоит обратить внимание на акции Novartis, AEP, T-Mobile, Lockheed Martin, Vale и BAT - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Novartis AG, American Electric Power (AEP), T-Mobile, Lockheed Martin, Vale S.A. и British American Tobacco plc (BAT) для защиты портфеля от повышенной волатильности, говорится в обзоре BCS Express.

"Рынки неспокойны в настоящее время, и для стабилизации портфеля стоит подбирать "фишки", которые могут выступить буфером от повышенной волатильности (выглядят "лучше рынка", сохраняют перспективу роста и показывают минимальную волатильность). Если отбирать "фишки", которые растут против рынка, причем растут в безопасном режиме, то среди торгуемых на "СПБ бирже" наиболее ликвидных бумаг можно выделить швейцарскую Novartis, американские AEP, T-Mobile и Lockheed Martin, бразильскую Vale S.A. и британскую BAT", - отмечает эксперт инвестиционной компании Валерий Емельянов.

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