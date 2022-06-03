Вероятен возврат к росту котировок акций CrowdStrike - Инвестбанк Синара

Вероятен возврат к росту котировок акций CrowdStrike Holdings Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Компания CrowdStrike представила сильные результаты за первый квартал 2023 финансового года. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $0,31, значительно превысив консенсус-прогноз FactSet в $0,23. Менеджмент повысил ориентир по чистой прибыли на 2023 ф.г. на 11% - до $1,18-1,22/акцию (на 9% выше ожиданий рынка). Мы считаем неоправданным снижение котировок акций компании в ходе расширенной торговой сессии на 3,3% и ожидаем восстановления их стоимости", - отмечают эксперты в обзоре.

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