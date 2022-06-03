"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $108

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DocuSign Inc. с целью $108 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, стоп-приказ: $78,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"DocuSign опубликует финансовый отчет в пятницу, 3 июня. Ожидается рост выручки до $582,91 млн и прибыли на акцию $0,4637. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на II квартал 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 3% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $78,5 риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

DocuSign Inc. - американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания предлагает организациям решения для управления электронными соглашениями с помощью сервиса для создания электронной подписи.

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