"Финам" открыл торговую идею: продавать акции VK с целью 282 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции VK с целью 282 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 331 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в настоящее время компания стремительно теряет доверие инвесторов из-за неспособности эффективно вести бизнес, постоянной генерации убытков и отсутствия стратегии развития.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках устойчивого нисходящего тренда. Идея на падение бумаги с целью 282 руб. При продаже на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 331 руб. риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

VK (ранее Mail.ru Group) - российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. Среди активов компании социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис Mail.ru, мессенджеры ICQ, "Агент Mail.ru" и "ТамТам", сервис объявлений "Юла", поисковая система "Поиск Mail.ru".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.