Акции Мосэнерго могут подорожать до 2,2-2,5 руб. за штуку в долгосрочной перспективе - "Русс-Инвест"

Акции "Мосэнерго" могут подорожать до 2,2-2,5 руб. за штуку в перспективе от одного года до трёх лет, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Эксперт напоминает, что "Мосэнерго" направляет на выплату годовых дивидендов своим акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.

"Мы оцениваем перспективы акций "Мосэнерго" положительно и предполагаем, что стоимость одной акции эмитента может составлять в перспективе от одного года до трёх лет от 2,111 - 2,222 рубля с перспективой роста до уровней 2021г. Таким образом, не исключаем, что на инвестиционном горизонте от года до трёх лет бумаги компании могут подорожать до уровней в 2,25 - 2,5 рубля за одну акцию эмитента. С учётом составляющей "защитного актива" динамика акций на торгах в фондовой секции "Московской биржи" может преподнести её акционерам приятный сюрприз роста до уровней свыше 2,5 - 2,6 рубля за одну акцию", - пишет Блинов.

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