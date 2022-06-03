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03 июня 2022 года 13:38
S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4050-4100п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 4050-4100пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжил демонстрировать боковую динамику после пробоя уровня 4100 пунктов 31 мая. В случае пересечения отметки 4200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, индекс может продолжить укрепление. Индикаторы RSI и MACD не подают четких сигналов", - пишут аналитики инвесткомпании. Эксперты обращают внимание на данные рынка труда, свидетельствующие о том, что майский прирост числа рабочих мест недотянул до рыночных ожиданий, несмотря на почти рекордный уровень вакансий. Согласно отчету ADP, количество занятых увеличилось на 128 тыс. в прошлом месяце по сравнению с пересмотренными 202 тыс. в апреле при консенсусе на уровне 300 тыс. За неделю, завершившуюся 28 мая, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 200 тыс. в сравнении с пересмотренными 211 тыс. Прогноз экспертов предполагал нулевую динамику показателя. "Темпы роста производственных заказов в апреле также могут замедлиться. Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 мая, сократилось на 34 тыс., до 1,3 млн - самого низкого уровня с 27 декабря 1969г. Эти данные подтверждают напряженную ситуацию на рынке труда, связанную с дефицитом рабочей силы. Конкуренция за сотрудников вынуждает компании повышать зарплаты, что усиливает инфляционные опасения. Как следствие, не исключено, что замедление темпов роста цен произойдет не так быстро, как хотелось бы населению, экономистам и представителя м органов власти", - пишут аналитики "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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