Котировки золота вряд ли преодолеют отметку $1875/унц. в краткосрочной перспективе - Sber CIB

Котировки золота вряд ли преодолеют отметку $1875 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото на торгах в Азии в пятницу понемногу дешевеет и котируется на уровне $1865 за унцию. В США ожидается официальный отчет по рынку труда и индекс PMI в сфере услуг от ISM - обе публикации за май. Вчерашние слабые данные по рынку труда от ADP могут быть подтверждены официальной статистикой занятости вне сельскохозяйственного сектора США, которая выйдет сегодня. Кроме того, инвесторов интересует, какими темпами растет оплата труда, поскольку это может рассматриваться как инфляционный фактор. На наш взгляд, сегодня ценам на золото вряд ли удастся пробить уровень сопротивления $1875 за унцию. Для этого, возможно, понадобится изменение риторики регулятора, а этого пока рано ожидать. Желтый металл, по нашим прогнозам, в течение дня продолжит торговаться в диапазоне $1850-1875 за унцию", - отмечает аналитик инвестбанка.

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