Sber CIB назвал топ дивидендных российских акций, в список вошли "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Норникель", "РусГидро", "Интер РАО", "ФосАгро" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка.

"Многие российские компании в 2021г заработали рекордно высокую прибыль. Текущая ситуация может существенно повлиять на выплаты дивидендов по итогам прошлого года (в мае-июле). Многие компании отказались от выплат или перенесли их. Мы подобрали компании, которые собираются платить дивиденды в ближайшее время или сохраняют высокие шансы на выплаты дивидендов в будущем", - пишут аналитики Sber CIB.

Подняв ключевую ставку в феврале до 20%, ЦБ РФ начал её понижать и довёл до 14% к концу апреля, а 26 мая - до 11%. Уже летом она может опуститься ниже 10%. Этот фактор, по мнению экспертов, повышает инвестиционную привлекательность компаний, которые выплачивают дивиденды.

"Значительную часть подборки составляют экспортоориентированные компании ("Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и "ФосАгро"). Это бенефициары высоких цен на сырьевые товары и в связи с этим могут выплачивать высокие дивиденды. Кроме того, в подборку попали компании со стабильными денежными потоками из электроэнергетического ("Интер РАО" и "РусГидро") и телекоммуникационного секторов ("МТС")", - указывают эксперты инвестбанка.

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